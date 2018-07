Migranti | ong | rischia aborto su nave tunisina bloccata

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve sbarco immediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

Richiedenti asilo - l allarme di associazioni e Ong 'Il taglio dei costi creerà più tensioni tra Migranti e italiani' : ROMA - 'Il taglio dei costi peggiorerà la situazione per tutti: migranti e italiani, aumenterà isolamento, tensioni e conflitti'. Mario Morcone, direttore del Cir-Consiglio italiano per i rifugiati - ...

Richiedenti asilo - l'allarme di Ong e associazioni : "Il taglio dei costi aumenterà tensioni e conflitti tra Migranti e italiani" : Critiche alla direttiva Salvini sull'accoglienza (servizi per l'integrazione solo a chi ha ottenuto lo status). Il prefetto Morcone, ex capo di gabinetto del Viminale: "La situazione peggiorerà per tutti: lo straniero resterà isolato nei centri, senza fare nulla"

Smontate le accuse della Ong : così i libici hanno provato a salvare i Migranti : I libici della guardia costiera non sono educande o suorine della Croce rossa, ma neppure tagliagole che affondano volutamente i gommoni con gente viva ancora a bordo.Nel tritacarne quotidiano delle notizie vere e false sugli inutili viaggi della speranza dalla Libia ci siamo già dimenticati del video reportage realizzato dalla giornalista tedesca sul soccorso di un gommone maledetto. Prima annunciato gran voce e poi mai visto. Poche ore dopo lo ...

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie Migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie Migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - Open Arms : "Nessuna denuncia contro Italia"/ Ultime notizie - Libia contro la Ong : "solo calunnie" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:01:00 GMT)

ONG OPEN ARMS : “NO DENUNCIA AL GOVERNO ITALIANO”/ Migranti - Salvini : “il business schifoso deve finire” : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Migranti - Ong Proactiva presenta denuncia per omissione soccorso : Migranti, Ong Proactiva presenta denuncia per omissione soccorso Migranti, Ong Proactiva presenta denuncia per omissione soccorso Continua a leggere L'articolo Migranti, Ong Proactiva presenta denuncia per omissione soccorso proviene da NewsGo.

Migranti morti - Viminale respinge accuse ong : bugie - denunceremo : Roma, 21 lug., askanews, - Se la ong denuncia l'omissione di soccorso, il Viminale denuncia 'bugie e falsità': continua la guerra tar la ong catalana Proactiva Open Arms e le autorità italiane, dopo ...

Migranti morti - Viminale respinge accuse ong : bugie - denunceremo : Roma, 21 lug., askanews, - Se la ong denuncia l'omissione di soccorso, il Viminale denuncia "bugie e falsità": continua la guerra tar la ong catalana Proactiva Open Arms e le autorità italiane, dopo ...

Migranti - Viminale : Ong insinuano - denunceremo chi mente : "Non meritano risposta le Ong che insinuano, scappano, minacciano denunce ma non svelano con trasparenza finanziatori e attività. La denuncia di Josefa? Qualcuno strumentalizza una vittima per fini ...

Migranti : Salvini diffida delle ong ma si fida di Visegrad - della Libia e di Al-Sisi : “Tutti i bambini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando George Orwell, l’atteggiamento di media e popolazione nei confronti di certi eventi. La, fortunatamente finita bene, vicenda dei giovani calciatori thailandesi intrappolati in una grotta a causa delle troppe piogge, ha giustamente catalizzato l’attenzione del mondo intero. Da molti paesi sono arrivati tecnici, attrezzature, consulenze ...