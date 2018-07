Migranti | nave bloccata al largo della Tunisia | l’ong | “Rischio aborto per le donne

Da 13 giorni una nave con 40 Migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Migranti - giunta a Palma nave Open Arms : 13.28 La Open Arms,la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca,con a bordo la donna camerunense salvata il 17 luglio a 80 miglia dalle coste libiche, insieme alle salme di una donna e un bambino, lasciati morire in mare dalla Guardia Costiera libica, secondo la denuncia della Ong. "La nave dopo quattro giorni di navigazione entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Maiorca",twitta Oscar Camps fondatore della ...

Nave Diciotti - Davigo : “Salvini e le manette ai Migranti? Un ministro non può dare ordini alla magistratura” : “Salvini e il suo tweet in cui invoca le manette per ‘i violenti’ della Nave Diciotti? L’ho già detto in una intervista al Fatto Quotidiano: escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura. Non è previsto dalla nostra Costituzione“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dal magistrato Piercamillo Davigo, che si sofferma sul ddl leghista relativo alla legittima difesa: “Il testo della legge ...

Migranti - giornalista tedesca su nave libica : “Morta una bimba - madre la teneva nascosta tra le braccia” : Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Continua a leggere L'articolo Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” proviene da NewsGo.

Migranti - La nave di Open Arms verso la Spagna : 'Italia non è porto sicuro' : La nave della Ong è in rotta verso la Spagna, dopo il nuovo scontro con il ministro dell'Interno Salvini. Un'altra imbarcazione con 40 Migranti bloccata al largo della Tunisia -

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo senza cibo | Naufragio a Cipro : 16 morti : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

Il cestista Marc Gasol sulla nave della Ong che salva i Migranti : Tra gli uomini dell'equipaggio della Proactiva Open Arms, sulla quale è stata salvata Josefa, c'è il giocatore Nba dei Memphis Grizzlies

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...