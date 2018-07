Migranti | Moavero | ' La missione Sophia resta ma le regole cambino'

Moavero : 'Porti aperti alle navi Ue con i Migranti fino alle modifica della missione Sophia' : Sono attese per oggi le proposte della commissione europea sulla gestione e l'accoglienza dei migranti. Il ministro degli Esteri Moavero prova a rassicurare i partner dell'Unione europea -

Migranti - Moavero "riapre" i porti italiani"Ok fino alle modifiche alla missione Sophia" : Soldi a chi salva: è la proposta di Bruxelles - insieme a quella di "centri controllati" - per gli Statimembri che decidano di accoglierli sul proprio territorio. Per il ministro degli Esteri nel giro di qualche settimana "si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia"

Migranti - ministro Moavero : ‘Regole della missione Sophia cambieranno - ma nel frattempo i porti italiani restano aperti’ : La missione europea Sophia cambierà, ma nel frattempo i porti italiani resteranno aperti per le navi che vi prendono parte per lo sbarco dei Migranti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in missione a Berlino, ha chiarito così che l’Italia non si tira indietro sulla prima accoglienza ai profughi: un’ulteriore apertura verso i partner Ue, in attesa che martedì la Commissione presenti la sua proposta sugli sbarchi ed i centri controllati, con ...

