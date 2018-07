Migranti - in 600 sfondano le reti a Ceuta per entrare in Spagna : Allerta a Ceuta, dove oltre 600 Migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad...

I Migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Migranti forzano barriera confine a Ceuta - oltre 600 entrano in Spagna - : Un gruppo di circa 800 persone ha assaltato la recinzione tra il Marocco e l'enclave spagnola. Scontri con la polizia marocchina e la Guardia Civil: decine i feriti. LO SPECIALE Migranti

Migranti assaltano l'enclave di Ceuta : in 600 superano le recinzioni ed entrano in Spagna : Un muro di filo spinato alto quasi 7 metri non è bastato a farli desistere. Degli oltre 800 Migranti che stamattina hanno assaltato la recinzione che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, in 600 sono riusciti a scavalcarla. Ad attenderli c'era la polizia spagnola, con 22 agenti che sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con gli immigrati, tutti provenienti dall'Africa subsahariana e armati di cesoie, bastoni e calceviva. ...

800 Migranti sfondano a Ceuta - in 600 riescono a entrare in Spagna : Circa 800 migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato oggi la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Lo riferisce la polizia spagnola sottolineando che oltre 600 di loro...

Migranti a Ceuta - in 600 sfondano le recinzioni : Assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil Gli stranieri hano dato l’assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil

Ceuta - 600 Migranti scavalcano le recinzioni ed entrano in Spagna VIDEO - : Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta: 600 persone proveniente dal Marocco sono riuscite a scavalcare il doppio muro di sette metri e sono entrate in territorio spagnolo. Secondo quanto ...

Migranti - in 600 a Ceuta sfondano le reti ed entrano in Spagna|Foto | Video : Gli stranieri hanno dato l’assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil Gli stranieri hano dato l’assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil

Ceuta - assalto a confine Spagna : 600 Migranti in Ue/ Ultime notizie - Polizia “ci lanciavano feci e calce viva” : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Ceuta - Migranti : 600 sfondano recinzione : 16.15 Ceuta,migranti: 600sfondano recinzione Nell'enclave spagnola di Ceuta, al confine con il Marocco, 800 migranti hanno scavalcato la rete di recinzione alta 7 metri sormontata da filo spinato, ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. In oltre 600sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. "L'assalto è stato di grande violenza" ha sottolineato un portavoce della ...

800 Migranti sfondano a Ceuta - 600 entrano in Spagna : Circa 800 migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato oggi la barriera nell'enclave spagnola di Ceuta , scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la ...

Migranti - forzata la barriera di Ceuta : battaglia con polizia - 154 feriti. “In 600 sono riusciti a entrare in Spagna” : Un gruppo di oltre 800 Migranti ha forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato 154 feriti, tra cui 22 agenti. La notizia è stata confermata dalla stessa polizia spagnola che riferisce anche di circa 600 Migranti che sono riusciti effettivamente a entrare in territorio spagnolo. ...

Migranti - in 600 a Ceuta sfondano le reti ed entrano in Spagna|Foto | Video : Gli stranieri hanno dato l’assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil Gli stranieri hano dato l’assalto alle recinzioni alte 7 metri che dividono il Marocco dall’enclave spagnola in Africa. Numerosi feriti, anche tra gli agenti della Guardia Civil

Migranti CEUTA - QUASI 600 ASSALTANO CONFINE SPAGNA/ Ultime notizie - Cadice : “siamo la nuova Lampedusa” : SPAGNA, 400 MIGRANTI ASSALTANO il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:53:00 GMT)