Migranti | forzata la barriera di Ceuta | battaglia con polizia | 154 feriti “In 600 sono

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un gruppo di oltre 800ha forzato lanell’enclave spagnola di, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando unacon lamarocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato 154, tra cui 22 agenti. La notizia è stata confermata dalla stessaspagnola che riferisce anche di circa 600cheriusciti effettivamente a entrare in territorio spagnolo. Sarebbe il più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850riuscirono ad entrare nell’enclave in quattro giorni. Gli agenti, quattro dei qualistati ricoverati in ospedale,rimastianche dai pali usati daiper divellere il filo spianto. Ed anche dalla calce viva che è stata lanciata contro di loro, che ha provocato in alcuni problemi respiratori. Chi è riuscito a scavalcare la– 592 ...