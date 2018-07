MIGRANTI CEUTA | QUASI 600 ASSALTANO CONFINE SPAGNA Ultime notizie | Cadice | “siamo la

Ceuta - 400 MIGRANTI assaltano confine Spagna/ Ultime notizie - Ministro Borrell : “porti chiusi? Italia sbaglia” : Spagna , 400 migranti assaltano il confine a Ceuta , enclave in Marocco: Ultime notizie , la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia ? Sbagliano" contesta il Ministro (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Quasi 600 MIGRANTI hanno superato la barriera che divide il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta : Questa mattina Quasi 600 migranti di diversi paesi dell'Africa subsahariana hanno superato la doppia recinzione che divide il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, entrando quindi in territorio europeo. Secondo fonti della polizia spagnola, era da tempo che non accadeva qualcosa