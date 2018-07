Migranti assaltano l' enclave di Ceuta | in 600 superano le recinzioni ed entrano in Spagna

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un muro di filo spinato alto quasi 7 metri non è bastato a farli desistere. Degli oltre 800che stamattina hanno assaltato la recinzione che separa il Marocco dall'spagnola di, in 600 sono riusciti a scavalcarla. Ad attenderli c'era la polizia spagnola, con 22 agenti che sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con gli immigrati, tutti provenienti dall'Africa subsahariana e armati di cesoie, bastoni e calceviva. Secondo la Croce Rossa, i feriti sarebbero in tutto 132.Un portavoce della Guardia Civil ha dichiarato che si è trattato di "un colpo fatto con una grande violenza". Si tratta dall'assalto più imponente dal febbraio del 2017, quando 850 persone riuscirono a scavalcare la barriera. La portavoce della Croce rossa a, Isabel Brasero, ha reso noto che la sua squadra ha curato decineche presentavano feriti e contusioni, ...