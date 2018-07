Migranti al tornasole

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il fenomeno delle migrazioni contemporanee ha molti aspetti, che andrebbero valutati tutti - singolarmente e nel loro complesso - prima di esprimere valutazioni complessive e scelte politiche, soprattutto di governo.Cominciamo col dire che non è accettabile lasciare persone in situazione di sofferenza o di rischio della vita, quando ci sia la possibilità di salvarle. Per cui se si ha notizie di persone in mare, queste vanno recuperate al più presto e portate in salvo, in un "porto sicuro".La Libia attuale non rassicura sullo stato di accoglienza (o detenzione) dei: troppe testimonianze di rapimenti, stupri e altre violenze. E questa situazione non è sanabile con una modifica delle leggi o degli accordi internazionali. Non è una questione di parole ma di fatti.Il porto sicuro di destinazione deve avere caratteristiche diverse dai luoghi da cui ...