Migranti a Ceuta | in 600 sfondano le recinzioni

Oltre 800 Migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola di Ceuta : Intorno alle 7 di mattina circa 800 migranti dalla'Africa subsahariana hanno superato la barriera che separa il Marocco dal territorio spagnolo di Ceuta. Circa 600 sono riusciti ad entrare, dopo scontri con le guardie di frontiera e Oltre un centinaio di feriti. È il più importante sconfinamento dal febbraio 2017.Continua a leggere

Migranti a Ceuta - l altra frontiera tra Europa e Africa. 'Basta lame sulle barriere' : Ceuta , SPAGNA, - Nella nebbia, si raccolgono i cadaveri nel mare. Nella notte, si cercano quelli che provano a 'dar el salto', scavalcando le barriere anti invasione dei marocchini e degli spagnoli, ...