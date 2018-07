Miglioramenti in vista per Wear OS | ecco descritto l’ultimo aggiornamento dell’app

optimaitalia

: Miglioramenti in vista per #WearOS: ecco descritto l'ultimo aggiornamento dell'app - OptiMagazine : Miglioramenti in vista per #WearOS: ecco descritto l'ultimo aggiornamento dell'app - fuoridalcomune1 : Miglioramenti e manutenzione in vista della stagione in partenza a settembre - ilcicalino : @elenaperticara @RandallFlagg71 @luigidimaio Non si stufi. Io spero sempre che le cose vadano per il meglio. Se non… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) In costantel'applicazioneOS by Google, che potrete trovare direttamente nel Play Store a questo indirizzo. L'upgrade non propone nulla di trascendentale, anche se le modiche apportate verranno apprezzate di sicuro. Si parte da Google Pay,la più profonda integrazione implementata tra le due piattaforme, che adesso permette di effettuare i pagamenti in modo molto più veloce.Il changelog ufficiale, così come segnalato dagli sviluppatori, mette in evidenza anche altre novità, tra cui l'innesto di un design migliorato e più 'cangiante' per quel che riguarda gli eventi e gli appuntamenti, oltre alla correzione di un bug che fa capo alla sincronizzazione del fuso orario (molto utile nel caso siate in procinto di effettuare un viaggio all'estero).Come vi dicevamo, nessuna rivoluzione di sostanza, ma un progressivo sviluppo regolare per il sistema operativo ...