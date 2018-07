Migliora La Fotocamera Di OnePlus 6 Con La Google Camera!

Le nuove Open Beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 Migliorano la fotocamera e aggiungono Google Lens : Sono state rilasciate due nuove versioni della OxygenOS Open Beta, si tratta della Open Beta 12 per OnePlus 5T e della Open Beta 14 per OnePlus 5. Su […] L'articolo Le nuove Open Beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 migliorano la fotocamera e aggiungono Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Fujifilm X-T100 - una fotocamera per Migliorare Instagram : Instagram ha portato una rivoluzione e un’involuzione. La rivoluzione è interessante: il social ha riportato l’immagine prodotta dagli utenti al centro di tutto. Con le parole ridotte al minimo ci spinge e ci costringe a esprimerci con una solo foto, con uno scatto che dica tutto ciò che abbiamo dentro. L’involuzione però è ben più grave. Scorrendo l’app fotografica è facile vedere immagini tutte uguali, in cui i filtri hanno fatto ...

Huawei P20 Pro : con l'aggiornamento Migliora la fotocamera : La fotocamera di Huawei p20 Pro è già in testa alle classifiche del portale DxOMark ma con il nuovo aggiornamento firmware promette di migliorare diverse funzionalità, soprattutto sotto il profilo dei video. La novità più succulenta riguarda la possibilità di salvare clip in super slow motion con una frequenza fino a 960 fotogrammi al secondo. L'update prossimo venturo è stato scovato dallo staff di XDA che ha pubblicato sul proprio forum ...

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e Migliora le doppie fotocamere : Motorola rilascia un importante aggiornamento dell'app Fotocamera Moto 2 per Motorola Moto Z3 Play, Moto X4, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G5S Plus e Moto Z2 Force: molte nuove funzionalità e miglioramenti all'interfaccia.

Huawei P20 Pro - in rilascio l'aggiornamento che Migliora la fotocamera e porta le ultime patch : L'ultimo aggiornamento in corso di rilascio per Huawei P20 Pro, con build C432, apporta diverse migliorie e cambiamenti, oltre alle patch di giugno

Sempre più un'ottima scelta Huawei P20 Pro : Migliora Fotocamera e batteria : A chi ha già acquistato un Huawei P20 Pro farà piacere sapere che il nuovissimo aggiornamento B131 (già in prima distribuzione) è destinato a migliorare ulteriormente l'esperienza fotografica del telefono ma pure la sua autonomia. Due ottime notizie utili pure per gli indecisi che non sanno se puntare o meno sul top di gamma. A cosa hanno lavorato gli sviluppatori per ottimizzare un device che già detiene un buon consenso di critica e ...

Migliora La Fotocamera Di Nokia 7 Plus Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Nokia 7 Plus installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del Nokia 7 Plus Download Google Camera APK Nokia 7 Plus La Google Camera colpisce ancora! La qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 Migliorata rispetto all'S9 Plus : ulteriori vantaggi : Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 9 si preannuncia essere migliore di quella innestata sul Galaxy S9 Plus, la cosiddetta Fotocamera reinventata che aveva fatto vibrare la passione degli amanti del genere. La serie Note, del resto, si è sempre distinta per l'implementazione di una serie di miglioramenti più o meno importanti alla componentistica, vista l'introduzione lo scorso anno del sistema doppio posteriore con il Note 8.

Xiaomi promette di Migliorare la fotocamera di Mi MIX 2S con un aggiornamento del firmware : Lei Jun, CEO e co fondatore di Xiaomi, promette un aggiornamento alla fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S che porterà le prestazioni a livello di quella di Xiaomi Mi 8.

Per tutti l'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 : Migliora davvero la fotocamera? : Finalmente il rilascio dell'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 è per tutti i possessori del modello no brand. Nei giorni scorsi, avevamo esaminato la prima diffusione del firmware XXU2CRED in Germania e poi anche nel nostro paese ma solo con disponibilità del link manuale al download per la variante S8 Plus. Il rilascio, al contrario, è partito nelle scorse ore via OTA per il modello flat. Quanto pesa l'ultimo aggiornamento di ...