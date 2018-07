Microsoft Store | abilitati anche in Italia gli acquisiti hardware

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...

Asphalt 9 : Legends disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 : La nuova edizione del celebre gioco di corse automobilistiche marchiato Gameloft, Asphalt 9: Legends, è appena approdato inaspettatamente sul Microsoft Store con disponibilità per tutti i PC e tablet Windows 10, smartphone esclusi. Si tratta di un titolo tipicamente mobile che quindi non necessita di elevate risorse grafiche tanto è vero che, tra i requisiti minimi richiesti, troviamo 4GB di RAM e una GPU Intel HD Graphics 4000. E’ da ...

Microsoft Store : nuova interfaccia e installazione remota con l’ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...

Avogadro : disponibile sul Microsoft Store il porting dell’editor avanzato di chimica computazionale : Il team italiano di UWP Source Community, che vi abbiamo presentato anche attraverso un’intervista, ha appena rilasciato sul Microsoft Store il porting della versione win32 di Avogadro. Si tratta di un software che funge da editor avanzato per la chimica computazionale, la bioinformatica e in generale la scienza dei materiali. Inutile dire che ha un certa rilevanza in ambito scolastico e la sua disponibilità a partire da oggi anche su ...

Microsoft Store : tanti - troppi bug su Windows 10 Mobile! : Il 14 luglio, quindi esattamente due giorni fa, Microsoft ha rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento dell’applicazione di sistema relativa allo Store introducendo l’effetto reveal del Fluent Design, modifiche al layout e un rinnovamento completo per la sezione “La mia Raccolta”.-- Mentre su Windows 10 l’aggiornamento si è rivelato piuttosto stabile e privo di problemi rilevanti, su Windows 10 Mobile ...

Microsoft Store si aggiorna : restyle per “La mia raccolta” : [aggiornamento1 14/07/2018] L’update è ora disponibile anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Durante la notte, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo un restyle per la sezione “La mia raccolta” e diversi miglioramenti. Il numero della nuova versione dello Store è 11806.1001.5.0 ed è attualmente disponibile al download solo per gli ...

Microsoft : inaugurazione di un nuovo Store in Taiwan : Il colosso di Redmond espande la sua catena di negozi aprendo un Microsoft Store direttamente a Taipei, la capitale di Taiwan. Store L’apertura del nuovo Store marchiato Microsoft guiderà l’espansione del brand Surface nella zona della RDC. Insieme ai prodotti Surface e relativi accessori, saranno commercializzati diversi prodotti del brand Xbox. In precedenza, il Colosso di Redmond, aveva espanso il mercato dei Surface a Taiwan, ma l’apertura ...

Microsoft Store : da oggi non sarà più possibile cambiare lo Stato : Microsoft ha introdotto una restrizione nel Microsoft Store che molto probabilmente farà indispettire molti utenti: l’impossibilità di cambiare lo Stato! Ma cosa significa esattamente questa restrizione? Ve lo spiego subito! Se per esempio uno sviluppatore ha pubblicato un’app in esclusiva sullo Store Americano, qualche tempo fa ci bastava cambiare lo Stato, mettere lo Store Americano nelle impostazioni, e scaricare comodamente ...

Uber ritorna sul Microsoft Store con una nuova PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La tecnologia Progressive WEB App adottata recentememte da Microsoft sta facendo ritornare alcune delle applicazioni ormai abbandonate: l’ultimo caso è quello di Uber Uber pubblicò sul Microsoft Store la propria Universal Windows App nativa agli albori della piattaforma, probabilmente grazie ad una partnership diretta con la stessa azienda di Redmond al il fine di sponsorizzare i Lumia 950 e 950XL, ma è stata abbandonata e dismessa a tutti ...

Shenmue I & II : Microsoft Store avrebbe svelato la data di uscita : Risalendo al mese di aprile di quest'anno, ricorderete l'annuncio di Sega in merito a Shenmue I & II: la compagnia svelò ufficialmente l'arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One dopo numerosi rumor.Fino ad oggi, non sono state fornite informazioni su una data di lancio precisa per Shenmue I & II e i due titoli rimangono in programma per un generico 2018.Ma, stando a quanto segnalato da Gematsu, Microsoft Store avrebbe indicato la ...

Microsoft Store : velocizzati i tempi di certificazione per gli sviluppatori : Uno degli svantaggi del Microsoft Store per gli sviluppatori sono i tempi di certificazione necessari per modificare il costo, gli screenshot, il video trailer oppure la descrizione delle app che arrivano anche ai tre giorni lavorativi per il rilascio globale. L’azienda guidata da Satya Nadella ha ascoltato finalmente i feedback dei developer e ha comunicato, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, di aver appena portato un ...

Microsoft Store si aggiorna : restyle per “La mia raccolta” : Durante la notte, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo un restyle per la sezione “La mia raccolta” e diversi miglioramenti. Il numero della nuova versione dello Store è 11806.1001.5.0 ed è attualmente disponibile al download solo per gli utenti Insider iscritti al canale Release Preview. Rinnovata la sezione “La mia raccolta” Nella sezione Download è stato aggiunto un nuovo ...

Novità per il Microsoft Store : in arrivo la lista dei desideri e le installazioni da remoto : Un corposo leak apparso originariamente sulle pagine del sito italiano Aggiornamentilumia e riportato da VG24/7 illustra alcune interessanti Novità in arrivo per il Microsoft Store, piattaforma che sembra si aggiornerà presto per includere tre nuove funzioni attese da tempo dagli utenti.La nuova versione del Microsoft Store vanterà innanzitutto un look totalmente inedito, con un pannello di navigazione completamente aggiornato rispetto al ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store [Agg.1 Fine supporto] : [Aggiornamento1 26/06/2018] Aggiorniamo l’articolo per informarvi che, a distanza di tre mesi dalla scomparsa dal Microsoft Store, True Software ha annunciato ufficialmente di aver dismesso il supporto dell’applicazione di Trucaller su Windows 10 Mobile. La società invita gli utenti del sistema operativo targato Microsoft ad utilizzare il sito web per identificare i numeri spam sebbene questo supporti pochissime funzionalità.-- Due to Microsoft ...