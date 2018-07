Microsoft annuncia i Games with Gold di agosto

Microsoft ha annunciato il nuovo controller "Sport White Edition" per Xbox One : Microsoft ha annunciato un nuovo controller wireless per Xbox One chiamato Sport White Edition che, come potete vedere più in basso, si presenterà con un bellissimo ed elegante design bianco insieme a un impugnatura gommata. Come segnala Gamingbolt, è interessante notare che il nuovo controller ufficiale proporrà, per la prima volta, i pulsanti A, B, X e Y senza colori, bensì tutti grigi, anche se accompagnati, più al centro, da piccoli punti ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di luglio : Microsoft ha appena rivelato quali saranno i Games with Gold di luglio, che includono come di consueto due videogiochi per Xbox One e due per Xbox 360, che saranno istantaneamente disponibili sulla console ammiraglia Microsoft grazie alla retrocompatibilità.Ecco di seguito la lista dei titoli gratuiti di luglio per tutti gli abbonati al servizio Gold:Xbox One:Read more…

Microsoft News annunciato ufficialmente su Windows 10 - iOS e Android : come funziona : ... così come segnalate da Microsoft: Nuove funzionalità di personalizzazione, tra cui la possibilità di selezionare gli interessi da seguire nel feed di notizie - come Notizie dal Mondo, Sport, Finanza ...

Evernote annuncia l’integrazione con Microsoft Teams : Evernote, la nota piattaforma sviluppata per l’organizzazione delle attività e delle liste, ha annunciato oggi di aver appena stipulato con Microsoft una nuova partnership. Questo accordo tra le sue società prevede l’integrazione di Microsoft Teams, il servizio di messaggistica istantanea utilizzato in ambito lavorativo ed enterprise, con il programma desktop di Evernote per Windows. Con questa nuova integrazione, gli utenti possono ...

E3 2018 : non solo Gears of War 5 - Microsoft annuncia anche Gears Tactics e Gears Pop : Microsoft ha annunciato tre nuovi giochi di Gears of War nel corso della conferenza E3 2018, ovvero Gears of War 5, Gears Tactics e Gears Pop.Gears of War 5, come saprete, è il nuovo capitolo della saga principale, annunciato con un gameplay trailer.Gears Tactics, invece, è un gioco di strategia a turni in stile XCOM. È in fase di sviluppo presso lo studio britannico Splash Damage.Read more…

E3 2018 : Dying Light 2 annunciato alla conferenza di Microsoft : Nel corso della conferenza di Microsoft è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie che vede la collaborazione del celebre Chris Avellone.Il gioco propone un ecosistema che reagisce alle azioni del giocatore, sarà possibile prendere scelte diverse e la città cambierà del tutto in base alle nostre azioni. Ci saranno diverse fazioni con cui allearsi o contro cui combattere:Vediamo qui di seguito il trailer e il video di ...

Internet of Things e Azure : Microsoft investe 5 miliardi e annuncia nuove funzionalità di intelligenza artificiale : Internet of Things quale obbiettivo primario di Microsoft, che, fin dallo scorso aprile, ha annunciato un nuovo investimento, per i prossimi quattro anni, dal valore di 5 miliardi di dollari. E la motivazione dichiarata è stata davvero significativa: “il nostro obiettivo è dare ad ogni cliente la possibilità di trasformare le proprie attività e il mondo in generale, con soluzioni connesse. È risaputo che le soluzioni IoT possano creare ...

Microsoft annuncia ufficialmente Visual Studio 2019 : Dopo aver rilasciato Visual Studio 2017 durante il mese di marzo dello scorso anno, Microsoft annuncia oggi di aver iniziato i lavori per Visual Studio 2019. John Montgomery, il direttore generale di Visual Studio, ha confermato sul blog ufficiale del popolare IDE che il Colosso di Redmond sta adesso gettando le basi per Visual Studio 2019 con l’intento di renderlo ancora più veloce, affidabile, produttivo e facile da utilizzare. I ...

Microsoft annuncia di aver acquistato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari : [Aggiornamento1 04/06/2018] Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di GitHub per 7,5 miliardi di dollari. Ecco le parole del CEO Satya Nadella: Accelereremo l’uso di GitHub da parte degli sviluppatori enterprise, con i nostri canali di vendita e partner diretti e l’accesso all’infrastruttura e ai servizi cloud globali di Microsoft. Articolo originale, Secondo quanto riferito da alcune testate ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.