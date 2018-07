Meteo | temporali e grandine al Nord Ultime notizie previsioni | Milano e Torino le più

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Meteo : instabilità al Nord - temporali anche a Centro. Ma nel weekend torna il gran caldo : Temperature diffusamente oltre i 30 gradi su tutto lo Stivale; al Nord caldo accentuato dall'afa in aumento, molto soleggiato anche a Sud. Ma il pericolo di temporali si estenderà a gran parte delle Alpi e a Lombardia, Emilia,Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Calabria.Continua a leggere

Meteo pazzo : fulmini e temporali prima del weekend di fuoco : L'arrivo dell'anticlone africano soprannominato Nerone renderà 'bollenti' le giornate che ci porteranno all'ultimo fine settimana di luglio, ma alcune perturbazioni continueranno a colpire alcune zone...

Meteo. Sole e caldo in aumento con l’alta pressione. Ma non mancheranno i temporali : Oggi il tempo sarà in prevalenza stabile con pochi temporali su Alpi occidentali, zone interne della Toscana e rilievi calabri. Temperature con punte di 33-34°C. Da domani tornano le piogge, specialmente a Centro-Nord.Continua a leggere

Meteo - stop al caldo : temporali e grandine nel barese. Temperature in crollo : 'Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà'. Gigi D'Alessio ci è andato vicino. Siamo a luglio e nel barese si è abbattuto un forte temporale. La grandine ha interessato in particolar modo Adelfia e ...

Temporali sull'Italia : l'allerta Meteo della protezione civile non risparmia neppure il Sud : L'espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull'Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall'Europa centrale, con...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali fino a domani : Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, 23 luglio e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), ...

Meteo - Italia divisa in due : temporali e danni al Nord - caldo al Sud. Domani si cambia. E poi arriva Nerone : Un' estate davvero folle, che spacca in due l' Italia : se al Nord forti piogge e temporali hanno causato diversi danni, al Centro e al Sud il caldo torrido non sembra voler dare tregua con punte di ...

Meteo - temporali sui rilievi del Centro-Nord e caldo intenso al Sud : Meteo, temporali sui rilievi del Centro-Nord e caldo intenso al Sud Al Sud resistono sole e caldo intenso con punte vicine ai 40 gradi in Sicilia Continua a leggere L'articolo Meteo, temporali sui rilievi del Centro-Nord e caldo intenso al Sud proviene da NewsGo.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali “di moderata/forte intensità” : “Nelle prime ore della giornata di lunedì 23 il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della Regione determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo di colore “Giallo” valido a partire dalle 8 di domani mattina su tutto il territorio regionale per piogge e temporali. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.L’Allerta durerà fino alle 20 di domani sera su tutta la Campania per “fenomeni temporaleschi caratterizzati da ...

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a lunedì sera : Instabilità in Toscana ancora fino alle 24 di domani, lunedì 23: la Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì. Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord, mentre domani si estenderanno a tutta la regione. Nel corso del pomeriggio di oggi, possibilità di forti temporali a carattere sparso ...