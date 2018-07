Meteo | instabilità al Nord | temporali anche a Centro Ma nel weekend torna il gran caldo

Allerta Meteo Veneto : ancora instabilità - temporali dal pomeriggio di oggi : Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave, e in particolare per i movimenti franosi nell’area di ...

Allerta Meteo - il maltempo guasta il weekend : instabilità diffusa a macchia di leopardo in tutt’Italia - temperature in picchiata : 1/18 ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso d

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità e rovesci anche in pianura fino a venerdì : La possibilità di rovesci e temporali anche intensi in Veneto, oggi pomeriggio e nella giornata di domani, potrebbe creare disagi al sistema fognario e alla rete idrografica minore delle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa della possibilità di criticità idrauliche e di fenomeni franosi e colate superficiali nei bacini idrografici dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta ...

Meteo : instabilità in progressivo aumento sulla Lombardia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Condizioni instabili in progressivo aumento sulla Lombardia, determinate dall'avvicinamento di una saccatura di origine atlantica, che favorirà precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domani. Queste le previsioni contenute nel bollettino

Meteo : instabilità in progressivo aumento sulla Lombardia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Condizioni instabili in progressivo aumento sulla Lombardia, determinate dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica, che favorirà precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domani. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i giorni a seguire, permangono condizioni debolmente instabili, a interessare ...

Meteo luglio - dopo Caronte ecco l’instabilità/ Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo : le previsioni : Meteo luglio, dopo Caronte ecco l’instabilità, Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo: le previsioni. Si preannuncia un periodo di alti e bassi, con sole e temporali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Meteo : instabilità fino a venerdì - poi arrivo il super caldo : ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo ad una graduale affermazione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo che porterà la prima ondata di caldo estivo ...

Meteo Lombardia : persiste l’instabilità - ma weekend di sole e caldo : Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento ...

Meteo : persiste instabilità - ma in weekend sole e temperature estive : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia ...

Meteo : persiste instabilità - ma in weekend sole e temperature estive : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia ...

Meteo : persiste instabilità - ma in weekend sole e temperature estive : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì pross