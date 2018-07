Mazda Mx-5 - Una settimana con la 1 5 Yamamoto Signature Day 4 - VIDEO

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) Unicona fra le spider: laMX-5, che sta per compiere 30 anni, si concede una delle sue innumerevoli varianti, ma questa volta è diverso: la serie specialeè una few-off (solo 4 esemplari) firmata e personalizzata secondo i gusti del suo progettista, Nobuhiro. Scopri con noi in questadel Diario di Bordo com'è fatta e quali sono le (non tanto) sottili differenze rispetto alla MX-5 stock. Il prezzo è (o era, visto che probabilmente sono già tutte vendute) 37.400 euro. Perché una MX-5 è divertimento al 100% Day 1. Un giorno per fare conoscenza sulle curve di un epico circuito degli anni '20, quello motociclistico del Lario, perché la MX-5, così leggera ma anche così personalizzata, è quanto di più simile a una moto ci sia fra le auto. E si scopre in due secondi! Roberto Ungaro, redazione WebTV La regina dei raduni Day 2. ...