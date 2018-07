Maxi furto a ' La Fornace' di Nizza Monferrato

Milano - Maxi -furto all'Hilton : quattro inseguiti e arrestati : Un rocambolesco inseguimento sabato pomeriggio per le vie di Milano , culminato con l'arresto di 4 rapinatori albanesi da parte della polizia. Secondo quanto ricostruito, la banda di malviventi ha rapinato un borsone che al suo interno aveva 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri (tutti in banconote da 200) ad una truffatrice che, nella meeting room dell'Hotel Hilton di via Galvani, nei pressi della stazione Centrale di Milano , aveva ...

USA : ex dipendente accusato Maxifurto dati CIA per Wikileaks : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve