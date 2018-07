Mattarella sullo sparo alla bambina rom ' L Italia non sia il Far West | è barbarie'

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il differenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...