Mattarella | «No al Far West | la barbarie susciti indignazione»

"Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

Mattarella : l'Italia non sia il Far West - barbarie le armi contro i bambini : "Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la Stampa ...

"Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale."L'abbondanza informativa offerta dal web è preziosa ma occorre evitare ...

Ambiente - Mattarella : “Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta” : “Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta, facilitando la transizione verso energie pulite. Lo sforzo richiesto non va inteso come un sacrificio, nemmeno per un paese ricco di materie prime come l’Arzebaijan. Al contrario va inteso come un fattore di dinamismo industriale e di innovazione tecnologica“: lo ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella, parlando oggi a Baku, ultima tappa del suo viaggio nel ...

Mattarella - fare di più per il pianeta : ... anche nel quadro dei suoi importanti programmi di crescita e di diversificazione dell'economia".

Gasdotto Tap - Mattarella rassicura l'Azerbaijan : "Si farà nei tempi previsti" : Il presidente della Repubblica in missione con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero: "Con i pugliesi che prootestano avvieremo un dialogo trasparente e non di facciata"

