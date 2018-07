Mattarella | «L’Italia non sia un Far West Contrastare il virus dell’odio e dell’astio»

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma - concluso lo sgombero|Il video : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma - concluso lo sgombero|Diretta tv : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma - concluso lo sgomberoDiretta : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Mattarella : “L’italia non può essere far west dove uno spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

Mattarella : “L’Italia non sarebbe così grande senza la solidarietà. Non ci si può arrendere alla paura” : La solidarietà come “patrimonio dell’Italia” e l’invito a non arrendersi alla paura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo davanti a 1300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), ha parlato dell’unità del Paese e dell’importanza di creare e rafforzare “i tessuti relazionali”: “Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del ...

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l’Italia» Toninelli : non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

La telefonata di Draghi che ha convinto Mattarella : “Con Savona al MEF non posso garantire per l’Italia” : L'indiscrezione che filtra da ambienti vicini al Presidente della Banca Centrale Europea getta una luce diversa sugli eventi degli ultimi giorni: a convincere Mattarella della necessità di porre un veto su Paolo Savona sarebbe stato Draghi, spalleggiato da Ignazio Visco. Un "problema" destinato a ripresentarsi nei prossimi mesi.Continua a leggere

I sindaci di Milano con Mattarella : «Grazie per aver difeso l’Italia» : Da Formentini alla Moratti, sostengo bipartisan al capo dello Stato «per l’azione di garanzia della Costituzione, dell’unità nazionale e degli impegni internazionali svolta durante tutto il periodo successivo alle recenti elezioni politiche»

Visco dà ragione a Mattarella : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa” : Via Nazionale dà il suo appoggio a Sergio Mattarella: mentre lo spread sale e Di Maio e Salvini annunciano manifestazioni anti-Quirinale, il governatore di Bankitalia rimarca l'importanza dell'Europa per l'Italia: "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende".Continua a leggere

Incarico a Cottarelli - l’Italia si divide in pro e contro : Mattarella minacciato di morte : Il Paese si divide, sui social network e nelle piazze, sull'appoggio o la condanna a presidente Mattarella. Toni duri e minacce su cui la Polizia postale ha avviato un monitoraggio, con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria i commenti che contengano reati perseguibili d'ufficio.Continua a leggere

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...