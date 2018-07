Mattarella | “L’italia non può essere far west dove uno spara a una bimba dal balcone”

Mattarella : “L’Italia non sarebbe così grande senza la solidarietà. Non ci si può arrendere alla paura” : La solidarietà come “patrimonio dell’Italia” e l’invito a non arrendersi alla paura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo davanti a 1300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), ha parlato dell’unità del Paese e dell’importanza di creare e rafforzare “i tessuti relazionali”: “Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del ...