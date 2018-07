Mattarella | Italia non sia Far West

Mattarella : “L’italia non può essere far west dove uno spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

**Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante industria italiana** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria italiana, non ha mai rinunciato a battersi per le proprie strategie, ad affrontare difficoltà e conflitti, a superare incomprensioni, mostrando al mondo le capacità e la creatività delle realtà manifatturiere del nostro Paese”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo **Marchionne: ...

Terremoto Centro Italia : Mattarella firma la legge - ma segnala perplessità a Conte : “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“: lo ha scritto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ...

Mattarella : essenziale l'unità del popolo italiano : Roma, 19 lug., askanews, - 'Il Paese ha toccato con mano quanto sia essenziale l'unità del suo popolo, resa possibile dalla consapevolezza del bene comune. La democrazia ha portato decenni di pace, ...

Italia-Azerbaigian : Mattarella inaugura impianto Maire Tecnimont : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nel primo giorno di visita di Stato” in Azerbaigian “venire qui testimonia la concretezza del nostro rapporto di collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato oggi a Sumgayit, in Azerbaigian, un nuovo impianto industriale per la produzione di polipropilene realizzato da società del gruppo italiano Maire Tecnimont. Con Mattarella, il ...

Mattarella - Italia per integrità Georgia : ANSA, - TBILISI, 17 LUG - "L'Italia è presente a sostenere sovranità e integrità territoriale della Georgia e ad accompagnare la sua crescita democratica ed economica. L'impegno della Unione Europea ...

Italia-Georgia : Mattarella - partner importante per Ue e Nato (2) : (AdnKronos) – “E siamo anche convinti -ha proseguito il Capo dello Stato- per il rapporto di partenariato intenso, crescente, di avvicinamento alla Nato che ha la Georgia. Nel recente vertice di Bruxelles l’Italia si è impegnata perchè emergesse, fosse dato atto, si sottolineasse la solida collaborazione che vi è tra Georgia e Nato e la prospettiva di avvicinamento crescente che vi è di questa collaborazione”. “Sono ...

