MATTARELLA | “ITALIA NON SIA FAR WEST” “La politica ha il dovere di governare il

MATTARELLA : “Italia non sia Far West - è barbarie”/ “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti” : Mattarella: “Italia non sia Far West, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:39:00 GMT)