Mattarella | “Italia non sia Far West | è barbarie” “Finalmente segnali positivi da Ue su

Migranti - Sergio Mattarella : “Italia contribuisce a dovere accoglienza - ma Ue non ci lasci soli” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda come l'Italia contribuisca al dovere di solidarietà e accoglienza nei confronti dei Migranti ma chiede anche all'Unione europea di "intervenire nel suo insieme, non delegando ai Paesi di primo ingresso". Il capo dello Stato sottolinea come la tragedia dei rifugiati sia sempre più attuale, ribadendo che l'Italia "si conforma alle norme internazionali".Continua a leggere