Mattarella | Italia non sia far west

Sicurezza : Mattarella - Italia non può assomigliare a far west (2) : (AdnKronos) – “Mi ha molto colpito -ha spiegato Mattarella- un fatto di cronaca di questi giorni. L’Italia non può assomigliare al far west, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione. Il buon senso manzoniano ci suggerisce di occuparci delle grandi questioni che abbiamo di fronte, esercitando il ...

