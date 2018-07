Mattarella | Italia non sia Far West

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Mattarella : “L’italia non può essere far west dove uno spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

Mattarella : l'Italia non sia il Far West - barbarie le armi contro i bambini : "Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la Stampa ...

Sergio Mattarella : "L'Italia non è il far west - la bimba rom ferita è una barbarie" : "Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale."L'abbondanza informativa offerta dal web è preziosa ma occorre evitare ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

**Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante industria italiana** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria italiana, non ha mai rinunciato a battersi per le proprie strategie, ad affrontare difficoltà e conflitti, a superare incomprensioni, mostrando al mondo le capacità e la creatività delle realtà manifatturiere del nostro Paese”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo **Marchionne: ...

Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante industria italiana (2) : (AdnKronos) – “La notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non più inattesa, ci addolora -afferma il Capo dello Stato- e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali. Desidero in questo momento anzitutto esprimere il mio sentimento di vicinanza ai suoi familiari, e a quanti erano a lui più legati nella vita e nel lavoro”. ...

Terremoto Centro Italia : Mattarella firma la legge - ma segnala perplessità a Conte : “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“: lo ha scritto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ...