Mattarella e gli spari alla bambina rom | «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma

Mattarella - durante la cerimonia del Ventaglio - richiama stampa e governo al buon senso manzoniano : "Mi ha molto colpito un fatto di cronaca di questi giorni. L'Italia non può assomigliare al Far West, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un anno, rovinandone la ...

Due decreti 'is meglio che one'. Salvini pensa a due pacchetti sicurezza entro l'estate : "Dipende da Mattarella" : Non uno, ma due pacchetti sicurezza, forse. Matteo Salvini sta valutando se sdoppiare il provvedimento con cui - "spero entro l'estate", dice - vuole caratterizzare la sua gestione degli Interni. Ce lo dice il ministro dopo l'audizione in commissione Affari Costituzionali al Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. Non un decreto ma forse due: perché il testo allo studio dei tecnici del Viminale sta diventando un omnibus che ...

Mattarella - ‘hanno ucciso il fratello sbagliato’ : 39 profili social sotto inchiesta : Potrebbero costare molto caro ai loro autori gli insulti e le minacce postati sui social network contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno [VIDEO]. La Procura di Palermo, infatti, dopo aver aperto una immediata inchiesta, si appresta ora ad iscrivere nel registro degli indagati i nomi dei titolari di 39 account, tra Facebook e Twitter, dai quali sarebbero partiti i pesanti ...

Buon Compleanno Presidente! Sergio Mattarella compie 77 anni a lui gli auguri degli esponenti dei partiti e delle istituzioni : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella compie 77 anni. Nato a Palermo il 23 luglio del 1941, Mattarella è salito al Quirinale il 3 febbraio 2015. Al capo dello stato ...

Napoli : cordoglio Mattarella per carabiniere investito : Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente". Si legge nel messaggio inviato dal presidente de

Mattarella : “L’accoglienza è un valore irrinunciabile” : Mattarella: “L’accoglienza è un valore irrinunciabile” Mattarella: “L’accoglienza è un valore irrinunciabile” Continua a leggere L'articolo Mattarella: “L’accoglienza è un valore irrinunciabile” proviene da NewsGo.

