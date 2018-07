Mattarella | ' È barbarie che un tale compri un fucile e spari a una bimba'

Mattarella : "Italia non sia Far West - è barbarie"/ "Finalmente segnali positivi da Ue su migranti" : Mattarella: "Italia non sia Far West, è barbarie. segnali positivi da Ue su migranti". Le dichiarazioni del presidente della Repubblica.

Mattarella : “Italia non sia Far West - è barbarie”/ “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti” : Mattarella: “Italia non sia Far West, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:39:00 GMT)

