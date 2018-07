Martina | M5s-Lega occupano poltrone

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Diaco (M5S) : Martina chieda dimissioni Zingaretti : Roma – Daniele Diaco, consigliere capitolino del M5S, ha rilasciato su Facebook alcune dichiarazioni. “Il segretario del PD Martina si sveglia da un lungo letargo e chiede le dimissioni della Sindaca Raggi dimenticando che il PD ha governato il Paese e la Capitale per lunghi anni portandoli entrambi allo sfacelo”. dimissioni Zingaretti “Forse dovrebbe chiedere le dimissioni del Presidente Zingaretti per il suo immobilismo ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Martina a M5S-Lega : responsabilità - no Fb : 20.29 "Cinque Stelle e Lega, che sono al governo, continuano a fare promesse da campagna elettorale. Ma adesso hanno grandi responsabilità, la smettano col promettere tutto a tutti, anche perché così aumentano l'instabilità". Così il segretario del Pd Martina. A Salvini suggerisce di preoccuparsi di meno delle dirette Facebook e di più delle scelte da fare. Al premier Conte: "Valutare i dazi Usa? Se fosse un avvocato delle nostre imprese ...

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su SPORTFAIR.

MATTEO RENZI : “M5S-LEGA IL POTERE - NON FAREMO SCONTI”/ Pd - Martina : "No a politica dei pop corn" : Pd, RENZI: “Convocheremo ministro Trenta a Copasir”. Il riferimento è al presunto caso di conflitto di interessi. “Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese”(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Martina boccia il prof.Conte : replica solo la propaganda M5s-Lega : Roma, 5 giu. , askanews, 'Dal Presidente del Consiglio una replica della propaganda che abbiamo ascoltato per 90 giorni da Lega e M5S. solo un discorso generico, pieno di luoghi comuni'. Il segretario ...

Martina su Twitter : su flat tax prosegue la presa in giro da parte di Lega e M5S : A scriverlo su Twitter il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, dopo le parole di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia.