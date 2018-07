Marotta | Bonucci? Difesa al completo

“BONUCCI VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS”/ Ultime notizie Milan : Leonardo conferma - Marotta “siamo al completo” : Bonucci ALLA Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Juventus-Bonucci : clamorose dichiarazioni di Marotta sull’affare - nel frattempo innesto dal Werder Brema : Sembra imminente il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci, prova ad allontanare le voci però il dirigente Marotta ai microfoni di Sky Sport 24: “Un ritorno di Bonucci? Tutto è nato dall’incontro con Leonardo (il nuovo direttore tecnico del Milan, ndr) col quale abbiamo scambiato opinioni e impressioni. Lui ci ha manifestato il pensiero di Bonucci, la sua grande e stima e i suoi ricordi verso la Juventus. Mi ...

