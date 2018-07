Marito e figli morti nell' incendio di Atene “È la volontà del Signore” | la lettera

Mamma perde figli e Marito negli incendi di Atene. “Le ultime parole di mio figlio : ‘Ho paura’” : In una commuovente lettera letta nei tg una donna ha raccontato lo strazio di aver perso il marito e i due figli nell'incendio di Mati. "Mi sembra ancora di ascoltare con le mie orecchie la vocina tremante di Andrea: 'Ho paura, mammina, sono molto preoccupato, ma sarò forte. Però tu non venire qua, Mamma. Non voglio che tu venga qua, è tutto chiuso dal fuoco, non ce la farai'".Continua a leggere

Napoli - vessata e minacciata da Marito e figlio : allontanati da casa - : Per l'uomo di 49 anni e il ragazzo di 18 è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. La donna di 45 anni ha sporto denuncia nel mese di maggio

Il Marito abusava delle figlie - la moglie pregava : “La religione mi vieta di denunciarlo” : La donna sapeva ma teneva tutto nascosto perché la religiose le impediva di dire all'esterno quello che accadeva in casa. Ora è sta arresta insieme al marito con l'accusa di per abusi su minori.Continua a leggere

Consente al Marito di stuprare la figlia piccola per anni : “Si scambiavano la stanza” : Una 72enne australiana è stata condannata a due anni di carcere per aver permesso l'abuso di un minore di 16 anni. Sua figlia. La donna si è dichiarata colpevole anche di incesto. In diverse occasioni sarebbe andata a dormire nel letto della figlia cedendo quello matrimoniale alla piccola per facilitare le violenze.Continua a leggere

Parla Josepha - la donna salvata dai volontari di Open Arms : "Sono scappata dal Camerun - mio Marito perché non potevo avere figli" : Il suo nome è Josepha, non Josephine come si era scritto subito dopo il suo salvataggio. La donna soccorsa dai volontari di Open Arms dopo essere stata per due giorni in balia delle onde del Mediterraneo ha raccontato ad Annalisa Camilli di Internazionale la sua storia:"Sono del Camerun, sono scappata dal mio paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli"Le foto del suo salvataggio, in cui ...

FEDERICA DE LUCA/ Uccisa con il figlio di 4 anni dal Marito Luigi Alfarano (Amore criminale) : La morte di FEDERICA De LUCA ha sconvolto l'Italia. È stata infatti Uccisa dal marito Luigi Alfarano che ha anche assassinato il loro figlio. Amore criminale ne parlerà stasera

Torna alle 6 del mattino ubriaca - Marito si arrabbia : lei esce e si impicca - lascia 3 figli : La tragedia di una mamma 28enne britannica che è uscita di casa senza dire nulla e si è impiccata poco lontano. "Ero arrabbiato con lei ma non abbiamo litigato, non posso credere che si sia tolta la vita e lasciato a me i bambini" ha dichiarato il marito.Continua a leggere

Monica Bellucci attacca l’ex Marito Vincent Cassel : “Un 20enne? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni” : “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel. E lo fa con raffinata grazia, senza mai citarlo direttamente, dalle colonne del mensile Elle. Cassel, 51 anni, sarà presto sposo della 21enne modella Tina Kunakey e l’interprete di The Passion e Spectre di certo non gliela manda a dire, pur ...

Muore dopo aver partorito il terzo figlio. Il Marito : “Non ha potuto neppure scegliere il nome” : Becky, una donna di 32 anni, è morta il 6 giugno scorso tre giorni dopo aver partorito il suo terzo bambino. Il marito, ora costretto a crescere da solo i loro tre figli, ha raccontato ai media britannici la tragedia che ha colpito la loro famiglia.Continua a leggere

‘Ho sposato mio Marito e avuto figli senza lottare. Le famiglie arcobaleno non possono’ : Tecnicamente parlando, Anna Rita è quella che nel variegato “gergo gay” può essere definita una “frociarola”. Termine affettuoso con cui la comunità Lgbt ama identificare le sue icone quotidiane: persone eterosessuali (donne, ma non solo) che a un certo punto scoprono la comunità arcobaleno, se ne innamorano – ed è amore reciproco – e cominciano un percorso fatto di piccoli gesti e di passi in comune. Se passi da Cagliari, in questi giorni, non ...

Jersey Shore : Deena Cortese è incinta - aspetta un figlio con il Marito Chris : Mini polpetta in arrivo! The post Jersey Shore: Deena Cortese è incinta, aspetta un figlio con il marito Chris appeared first on News Mtv Italia.

Il tuffatore inglese Tom Daley e il Marito Dustin sono diventati genitori di Robert - il loro primo figlio : "Il nostro piccolo, prezioso, Robbie" The post Il tuffatore inglese Tom Daley e il marito Dustin sono diventati genitori di Robert, il loro primo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Rita Dalla Chiesa - dedica alla figlia Giulia Cirese/ Primo compleanno dopo la morte del Marito Massimo Santoro : Rita Dalla Chiesa fa una commovente dedica su Instagram alla figlia Giulia Cirese per il suo compleanno, il Primo dopo la morte del noto marito Massimo Santoro...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:55:00 GMT)