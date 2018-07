Maria Grazia Cucinotta | «La menopausa è anche questione di testa»

Maria Grazia Cucinotta - la ragazza del 'Postino' compie 50 anni : L'attrice siciliana, lanciata dal film con Massimo Troisi e Philippe Noiret nel 1994, è diventata una diva internazionale, scelta anche come Bond Girl, partendo da un piccolo paesino in provincia di ...

“Da infarto!”. Maria Grazia Cucinotta : bellezza disarmante anche a 50 anni : Attrice italiana, icona della bellezza mediterranea, Maria Grazia Cucinotta è in procinto ci compiere 50 anni e, intervistata da Visto, fa un bilancio della carriera guardando al futuro. Nata il 27 luglio 1968 a Messina la bella Maria Grazia è riuscita in poco tempo a riempire il vuoto lasciato dalle altre storiche bellezze mediterranee “d’antan” ossia Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Insieme alla romana Sabrina ...

Buon compleanno Maria Grazia Branchetti - Sandro Filipponi… : Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi… …Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Dana Ghia, Gino Lavagetto, Carlo Tavecchio, Malisa Longo, Piergiorgio Odifreddi, Maurizio Sacconi, Nino Spirlì, Pierantonio Zanettin, Pasquale Marino, Federico Bricolo, Benny Benassi, Roberto Cota, Luca Bizzarri, Jarno Trulli, Eleonora Pedron, Salvatore Rossini, Ilena Draisci, Luca Marconi, Federica Tognalini, Marta Masoni… Oggi 13 luglio compiono ...

Star allo Specchio : Maria Grazia Cucinotta e il trucco che piace a sua figlia Giulia : L’attrice siciliana, che in molti ancora chiamano Beatrice dal film «Il Postino», conosce l’arte di accorciare le distanze e, con sorrisi che aprono porte e accoglienza che crea connessione, ha trasformato un video tutorial della nostra rubrica beauty in un’occasione per invitare le donne di tutte le età a valorizzarsi e a volersi più bene L'articolo Star allo Specchio: Maria Grazia Cucinotta e il trucco che piace a sua figlia ...

Star allo Specchio : Maria Grazia Cucinotta e il trucco che la figlia le copia : Come ci si sente a fare quattro chiacchiere beauty con Maria Grazia Cucinotta, la donna che, forse insieme a Sophia Loren, è riconosciuta tra le attrici che rappresentano la bellezza italiana nel mondo? Dire che l’esperienza è stata «sorprendente» è riduttivo, perché dopo le prime battute mi sentivo come se ci conoscessimo da sempre, come se fossimo due amiche di vecchia data che si scambiano consigli, al punto che, rotto il ghiaccio, ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Maria Grazia Alemanno fuori dal podio nello slancio e nello strappo dei -63 kg - oro alla tunisina Belkhir e alla turca Levent : La spedizione azzurra del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 colleziona un altro doppio quarto posto con Maria Grazia Alemanno, portacolori azzurra nella categoria -63 kg femminile. L’italiana classe 1991 ha lottato strenuamente nelle due finali, offrendo una buona performance in entrambe le prove anche se non è stato sufficiente per salire sul podio per un’incollatura. nello strappo l’azzurra ha alzato con ...

Maria Maddalena (Amici di Gesù)/ Su Rete 4 il film con Mariagrazia Cucinotta (oggi 25 giugno 2018) : Maria Maddalena (Amici di Gesù), Rete 4: in onda nel pomeriggio dalle ore 16.40 il film con Maria Grazia Cucinotta e Massimo Ghini. (oggi 25 giugno 2018)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:50:00 GMT)

Amici 17 - Carmen Ferreri ringrazia Maria De Filippi : "Grazie a te - ho scoperto realmente chi sono" : Anche quest'anno, Amici, il talent show di Maria De Filippi, è riuscita a monopolizzare le classifiche di inizio estate. Irama, Biondo, Carmen ed Einar, infatti, si sono subito piazzati ai primi posti della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.Carmen Ferreri, 18enne proveniente da Trapani, una delle finaliste della diciassettesima edizione del talent show, che si è terminata con la vittoria di Irama, ha voluto dedicare un ...

Amici 17 - la dedica di Irama a Maria De Filippi : "Non potrò mai smettere di ringraziarti. Mi hai insegnato tantissimo" : Il cantante ringrazia pubblicamente la De Filippi per averlo supportato durante il suo percorso nella scuola.

Irama vince Amici 2018 - ricorda sua nonna e ringrazia Maria De Filippi per aver creduto nella sua musica (video) : Irama vince Amici 2018 e dedica la vittoria a sua nonna, scomparsa. La donna è stata fondamentale nella sua vita e a lei va il primo pensiero al momento del trionfo ad Amici 2018. Il secondo pensiero di Irama è per la conduttrice, Maria De Filippi, che ha creduto in lui e nella sua musica. Si è chiusa l'edizione numero 17 del programma TV di successo guidato da Maria De Filippi. A contendersi il titolo di vincitore dell'edizione 4 ...

Albino. Maria Grazia Carrara morta in un incidente a Villa di Serio : Maria Grazia Carrara, 53 anni di Albino, è morta in un incidente lungo la strada provinciale per la Val Seriana

Maria Grazia Chiuri : vi racconto il savoir-faire degli Atelier Dior : Gli Atelier della maison francese, infatti, sono un vero e proprio scrigno di mestieri e saperi che la Francia e il mondo intero guardano con ammirazione. 'Ti puoi perdere letteralmente in questi ...

MariaNO CATANZARO LASCIA IL TRONO?/ Uomini e Donne - Giulia De Lellis lo accusa : "Ma è pazzo - ringraziasse!" : MARIANO CATANZARO non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:30:00 GMT)

Maria Falcone ringrazia Rai con medaglia : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Una medaglia al servizio pubblico per l'impegno nel contrasto alla mafia e per la promozione della cultura della legalità. E' il riconoscimento consegnato questa mattina dalla ...