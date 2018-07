Marchionne | Zurigo | malato da oltre un anno Fca | non sapevamo nulla

Morte di Sergio Marchionne - la rivelazione dell’Ospedale di Zurigo : “Gravemente malato da oltre un anno” : Sergio Marchionne “da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia”. Lo precisa l’Ospedale Universitario di Zurigo dove l’ex ad di Fca e’ stato ricoverato. “Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina piu’ all’avanguardia, il signor Marchionne e’ purtroppo venuto a mancare”, aggiunge esprimendo “il ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo : «Era in cura qui da un anno» : Lo ha fatto per rispondere a «diverse voci tendenziose». L‘Universitätsspital di Zurigo, l’ospedale universitario dove Sergio Marchionne è stato ricoverato e dove è deceduto, per la prima volta ha confermato, oggi, che l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles era un paziente e che «da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia». Una versione che contraddice quella ufficiale, secondo cui le ...

Manuela Battezzato - con Marchionne a Zurigo fino alla fine/ Alessio e Tyler : il volere dei figli sui funerali : Manuela Battezzato, la compagna di Sergio Marchionne vicina fino all'ultimo nell'ospedale di Zurigo assieme ai figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler: "sono la mia fortuna”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : «Grave male da oltre un anno». Fca : «Non lo sapevamo» : Ora è ufficiale: Sergio Marchionne ha combattuto l'ultima battaglia sulla collina che sovrasta Zurigo, nell'ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera. E dalla...

