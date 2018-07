Marchionne morto | funerali in forma privata Fca rimbalza in Borsa dopo il crollo

Marchionne - fonti vicine alla famiglia : morto di infarto e non di tumore : Sergio Marchionne è morto questa mattina [VIDEO], 25 luglio 2018, all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato il 27 giugno scorso per un misterioso intervento alla spalla destra. La notizia è stata battuta dalle Agenzie poco prima delle 11 e 30, facendo rapidamente il giro del mondo. Non ancora ufficiali le cause del decesso, anche se diverse testate giornalistiche riportano la notizia, non confermata, che fonti vicine ...

Morto Marchionne : la malattia - la visita di Elkann - il coma. I giorni del mese più lungo : La vicinanza di Manuela, quell’ultimo saluto ai Carabinieri. Il suo ingresso nell’Universitätsspital di Zurigo è avvenuto il 28 giugno. Da allora è iniziato il mese più lungo per il manager che ha ridisegnato la Fiat, dal suo ingresso nel 2004

ADDIO Marchionne/ Tutti - in fondo - lo stimiamo perché è morto vivendo : C'è dispiacere tra le persone comuni per la morte di Sergio MARCHIONNE. Non capita mai quando se ne va un uomo ricco e potente. Ma lui non è stato solo questo. RENATO FARINA(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:02:00 GMT)DOPO MARCHIONNE/ Ora ci sono tre scelte che può prendere solo John Elkann, int. a F. SisciADDIO MARCHIONNE/ La "garanzia" per l'Italia scomparsa con il manager dei miracoli, di S. Luciano

Marchionne E' MORTO/ Restano le domande (scomode) che gli "anti" non vedono : Sergio MARCHIONNE è MORTO all’età di 66 anni. La sua scomparsa segna per certi versi la fine della storia della “Fabbrica Italiana Automobili Torino”. NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:00:00 GMT)DOPO MARCHIONNE/ Ora ci sono tre scelte che può prendere solo John Elkann, int. a F. SisciFCA/ Da Manley e CR7: le cose giuste che Jaki Elkann ha fatto e deve fare, di N. Berti

È morto Sergio Marchionne : deceduto per arresto cardiaco : Poche ore fa è morto Sergio Marchionne. Era ricoverato da giorni [VIDEO] in terapia intensiva per via di alcune complicazioni sorte dopo un'operazione chirurgica alla spalla. Per gran parte del tempo, l'ospedale svizzero ha nascosto al pubblico quali fossero le sue reali condizioni di salute per il rispetto della privacy sui pazienti. Per giorni si è parlato di una presunta metastasi tumorale ma, alcune fonti vicine a Marchionne, hanno ...

COME È MORTO SERGIO Marchionne/ Ultime notizie funerali : famiglia Agnelli lo ricorderà con due cerimonie : È MORTO SERGIO MARCHIONNE: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Marchionne morto stamattina a Zurigo : ma il suo nome non compare nei registri dell'ospedale : Sergio Marchionne è morto la mattina del 25 luglio 2018 a Zurigo, nell'Ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera e fortezza di riserbo impenetrabile. Ma il nome del manager non ...

Come è morto Sergio Marchionne : un infarto - il secondo in pochi giorni : Sergio Marchionne sarebbe morto per un arresto cardiaco , il secondo in pochi giorni. L'ex ad di Fca, mancato oggi in ospedale a Zurigo , dove era ricoverato da fine giugno per un intervento alla ...

E' morto Sergio Marchionne - Elkann : ho perso un amico. Fca crolla in Borsa : Roma, 25 lug., askanews, - La fine tragica di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler che azzera il debito e chiude un ciclo, il debutto di Mike Manley come nuovo amministratore delegato. Tutto in un giorno. ...

