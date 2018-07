Marchionne malato da un anno Ma la Fca non lo sapeva

SERGIO Marchionne - COME È MORTO : “MALATO DA UN ANNO”/ FCA vs ospedale Zurigo : “non sapevamo nulla” : SERGIO MARCHIONNE, COME è MORTO l'ex ad di Fca: ultime notizie, ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “MALATO da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Sergio Marchionne malato da oltre un anno : Teleborsa, - Sergio Marchionne "da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia". Lo precisa l' Ospedale Universitario di Zurigo dove l'ex A.D. di ...

Morte Marchionne - ospedale di Zurigo precisa : malato grave da oltre un anno : 'Fatti tutti i trattamenti più all'avanguardia'. Un portavoce di Fca precisa che l'azienda non conosceva il suo stato di salute prima del 20 luglio - Viste le numerose voci e speculazioni sulla stampa ...

Marchionne come sta - di cosa è malato? «Le sue condizioni sono peggiorate» : cosa sappiamo sulla sua salute : Sergio Marchionne , le condizioni di salute del manager 66enne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley. ...

Sergio Marchionne - l'indiscrezione sulla sua salute : 'Malato di tumore al polmone' - 'è in coma' : Mentre Paolo Madron di Lettera43 scrive su Twitter: 'Cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: Marchionne è in coma profondo'.

Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato - costretto a lasciare il gruppo Fca : L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di Sergio Marchionne, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte ...

Marchionne di cosa è malato? «Le sue condizioni sono peggiorate» : cosa sappiamo sulla sua salute : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.Sergio Marchionne «non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la ...