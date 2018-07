Marchionne | l’ospedale di Zurigo | “Era malato da oltre un anno”

Morto Marchionne - l’ospedale di Zurigo : “In cura per una grave malattia da più di un anno” : l’ospedale universitario di Zurigo ha confermato per la prima volta che l'ex amministratore delegato di Fca era un paziente della struttura. “Sergio Marchionne era un paziente dell'Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia”, hanno fatto sapere in una nota.Continua a leggere