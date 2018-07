Marchionne | la famiglia smentisce il tumore Il suo cuore non ha retto

COME È MORTO SERGIO Marchionne / Ultime notizie funerali : famiglia Agnelli lo ricorderà con due cerimonie : È MORTO SERGIO MARCHIONNE : addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie , il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Sergio Marchionne come sta? “Condizioni gravi da venerdì”/ Famiglia Agnelli incredula : “gratitudine infinita” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:30:00 GMT)