Marchionne in cura da oltre un anno | le prime conferme dall' ospedale di Zurigo

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : «Da oltre un anno in cura da noi per grave malattia» : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla

Ospedale di Zurigo : "Marchionne in cura da oltre un anno per grave malattia" : "Sergio Marchionne era un paziente dell'Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia". L'Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l'ex Ceo di Fca era un paziente della struttura.L'Ospedale, riferisce l'agenzia di stampa svizzera Ats, ha precisato che durante la degenza "si è fatto ricorso a tutte le possibilità offerte dalla ...

Sergio Marchionne è morto - il manager Fca ucciso da un male incurabile. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico» : Sergio Marchionne è morto a 66 anni. Le condizioni di salute del manager di Fca, Cnh Industrial e Ferrari si erano aggravate negli ultimi giorni dopo un intervento alla spalla destra...

Sergio Marchionne morto. Il manager Fca aveva 66 anni : ucciso da un male incurabile : Sergio Marchionne è morto a 66 anni. Le condizioni di salute del manager di Fca, Cnh Industrial e Ferrari si erano aggravate negli ultimi giorni dopo un intervento alla spalla destra...