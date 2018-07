Marchionne | il suocero | «Doveva essere un intervento semplice E invece è accaduto il

vanityfair

: Se fosse stato operato in Italia forse Marchionne sarebbe vivo. Così adombra il suocero. RIP - socciangelomatt : Se fosse stato operato in Italia forse Marchionne sarebbe vivo. Così adombra il suocero. RIP - Libero_official : Per la prima volta, parla il papà di Manuela Battezzato - Libero_official : Le parole confidate prima dell'operazione in Svizzera -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ha sempre scelto la riservatezza, e anche il suo addio sarà discreto. Sergioverrà salutato con una cerimonia strettamente privata, di cui non si conoscono i dettagli. Il suo corpo sarà probabilmente cremato, ma non si sa né quando né dove. Secondo La Stampa, è probabile che il funerale dell’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles si svolgerà in America o in Canada, magari a Toronto, dove è seppellita la mamma. Ma non è escluso che si tengaa Chieti, dove 66 anni il manager nacque. Non si conosce con precisione nemmeno la causa del decesso. Il 28 giugno l’ad era stato ricoverato a Zurigo, all’UniversitätsSpital, l’ospedale dell’Università, per unalla spalla destra. Forse si trattava dell’asportazione di un sarcoma. Maconfidava nel fatto che si trattasse di una convalescenza veloce: aveva preso appuntamenti per quando sarebbe uscito ...