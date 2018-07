Marchionne | il papà della compagna | “Stava male già da un anno” Funerali blindati

fanpage

(Di giovedì 26 luglio 2018) Sergioda tempo era sofferente e respirava con molta fatica, ma ha continuato a lavorare senza tregua. "È arrivato in clinica già fisicamente provato ma era ancora ottimista" ha raccontato ilsuachiedendo ancora una volta privacy per la famiglia. Anche idell'ex amministratore di Fca si svolgevano in forma strettamente privata in un luogo riservato.