Marchionne | il papà della compagna Manuela | «Stava male da un anno | doveva essere un

Sergio Marchionne - parla il papà di Manuela Battezzato - compagna del manager : "La sua salute zoppicava da un anno - ma questo doveva essere un intervento semplice" : "doveva essere un intervento semplice. Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette, invece di andare in Svizzera. Forse non era nella condizione di affrontare un'operazione". A parlare, questa volta, è Pier Luigi Battezzato, il padre di Manuela, la compagna di Sergio Marchionne. Al Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato l'ultimo periodo, la salute zoppicante del genero, la persona straordinaria che era. E ...

