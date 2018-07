Marchionne | il manager che cambiò Fiat e un po’ l’Italia

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

Morte Marchionne - De Laurentiis : “più grande manager degli ultimi 20 anni” : “Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rende omaggio così, su Twitter, a Sergio Marchionne.L'articolo Morte Marchionne, De Laurentiis: “più grande manager degli ultimi 20 anni” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Addio Marchionne - manager globale che ha salvato Fiat. Fca a picco in Borsa. Manley : «Anno duro» : Cordoglio da tutto il mondo per la scomparsa di Sergio Marchionne . John Elkann: « L’amico Sergio se n’è andato». Nel giorno dell’Addio del manager italo-canadese e della “presentazione” di Mike Manley al mercato, il titolo Fca sprofonda in Borsa. Il nuovo ceo: «Anno duro ma confermo gli obiettivi del piano 2022»....

Sergio Marchionne - il manager sconosciuto che salvò la Fiat sull’orlo del fallimento : Quando Sergio Marchionne arrivò in Fiat, per volere di Umberto Agnelli, nessuno o quasi sapeva chi fosse il manager che nel giro di pochi anni avrebbe resuscitato una delle storiche aziende italiane, che al suo arrivo era di fatto sull'orlo del fallimento e praticamente pronta alla cessione a General Motors.Continua a leggere

Morto Marchionne - il manager che salvò la Fiat. Fabbriche ferme 15 minuti. Elkann : 'Uomo e amico' : È Morto Sergio Marchionne . L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66 anni. Accanto al manager sino all'ultimo ...

Sergio Marchionne è morto. Addio al manager che cambiò Fiat : Studi in Canada, tre lauree in Filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration,, domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

Morto Marchionne - il manager che salvò la Fiat. Fabbriche ferme 15 minuti. Elkann : «Uomo e amico» : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66 anni. Accanto al...

Marchionne : Casellati - manager eccellente e uomo illuminato : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Sergio Marchionne è stato un manager eccellente, un uomo illuminato, un grande italiano. Con lui scompare un protagonista indiscusso della produttività italiana nel mondo, esempio di laboriosità, di creatività e di lungimiranza”. Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “La sua forza -aggiunge- sono state le sue radici, la sua famiglia, che in tante occasioni ...

Sergio Marchionne morto - da Obama a Trump : la fotostoria del manager col maglioncino che ha segnato un’epoca : Sergio Marchione, il manager totale, quello che ha saputo plasmare l’automobilistica internazionale alla sua idea di industria, è morto la mattina del 25 luglio dopo giorni di fiato sospeso. Oltre 14 anni di storia, iniziata a Lingotto nel maggio del 2003, quando l’italo-canadese entra da indipendente nel cda di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Qui iniziano le sue sfide. ...

Addio Marchionne - il manager globale che ha salvato la Fiat. Elkann : «L’amico Sergio se n’è andato» : È morto Sergio Marchionne, 14 anni al Lingotto, dalla Fiat semifallita del 2004 alla Fca «zero debiti» del 2018. Ci sono cinque immagini paradigmatiche che raccontano l’epoca globale di Marchionne: il rapporto con Chiamparino e Torino nel tratto difficile di inizio mandato; quello con gli operai Chrysler e il sindacato americano Uaw; il referendum a Pomigliano d’Arco; il tentativo andato a vuoto di fusione con GM; il ...

Sergio Marchionne - la morte del manager colpisce i politici italiani : i messaggi di cordoglio : Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Sergio Marchionne, il manager italiano scomparso in mattinata: i messaggi a lui dedicati Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Marchionne - la morte del manager 'mago' sui siti di tutto il mondo : Roma, 25 lug., askanews, - I primi siti esteri che hanno lanciato la notizia della morte di Sergio Marchionne sono stati probabilmente quelli svizzeri, poi l'annuncio del decesso dell'ex ad della Fiat ...

Morte Sergio Marchionne - così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta : Il cordoglio del mondo dello sport e della finanza procede di pari passo con l'annuncio dei principali quotidiani internazionali, stampa mondiale che omaggia la figura di Marchionne. Formula 1, tutti ...