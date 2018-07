Sergio Marchionne - parla il papà di Manuela Battezzato - compagna del manager : "La sua salute zoppicava da un anno - ma questo doveva essere un intervento semplice" : "doveva essere un intervento semplice. Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette, invece di andare in Svizzera. Forse non era nella condizione di affrontare un'operazione". A parlare, questa volta, è Pier Luigi Battezzato, il padre di Manuela, la compagna di Sergio Marchionne. Al Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato l'ultimo periodo, la salute zoppicante del genero, la persona straordinaria che era. E ...

Muore Sergio Marchionne : da manager a presidente - lascia un grande vuoto : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti lo scorso giugno, è venuto a mancare presso l'ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove si trovava ricoverato in stato di terapia intensiva da quasi un mese per un'operazione alla spalla. L'ultima apparizione pubblica del presidente della Ferrari e top manager del gruppo Fca era stata appena 2 giorni prima di essere ricoverato: a Roma, nella capitale, aveva partecipato alla consegna all'arma dei ...

Trump : “Marchionne tra i manager più brillanti dai tempi di Henry Ford” : “Sergio Marchionne è stato tra i manager automobilistici più brillanti e di successo dai tempi del leggendario Henry Ford“: questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postato la notte scorsa, in ricordo dell’ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. “E’ stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l’industria automobilistica ed ha combattuto ...

Addio a Sergio Marchionne : il manager filoso e globale : Studi in Canada , tre lauree in filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration, , domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

Marchionne - il manager che cambiò Fiat e un po’ l’Italia : Ha modificato nel profondo l’industria dell’auto pur non essendo un «car guy». La «scossa» al corpo Fiat dal 2004 a oggi - John Elkann: «L’uomo, l’amico se ne è andato»...

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

Morte Marchionne - De Laurentiis : “più grande manager degli ultimi 20 anni” : “Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rende omaggio così, su Twitter, a Sergio Marchionne.L'articolo Morte Marchionne, De Laurentiis: “più grande manager degli ultimi 20 anni” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Addio Marchionne - manager globale che ha salvato Fiat. Fca a picco in Borsa. Manley : «Anno duro» : Cordoglio da tutto il mondo per la scomparsa di Sergio Marchionne . John Elkann: « L’amico Sergio se n’è andato». Nel giorno dell’Addio del manager italo-canadese e della “presentazione” di Mike Manley al mercato, il titolo Fca sprofonda in Borsa. Il nuovo ceo: «Anno duro ma confermo gli obiettivi del piano 2022»....

Sergio Marchionne - il manager sconosciuto che salvò la Fiat sull’orlo del fallimento : Quando Sergio Marchionne arrivò in Fiat, per volere di Umberto Agnelli, nessuno o quasi sapeva chi fosse il manager che nel giro di pochi anni avrebbe resuscitato una delle storiche aziende italiane, che al suo arrivo era di fatto sull'orlo del fallimento e praticamente pronta alla cessione a General Motors.Continua a leggere

Morto Marchionne - il manager che salvò la Fiat. Fabbriche ferme 15 minuti. Elkann : 'Uomo e amico' : È Morto Sergio Marchionne . L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66 anni. Accanto al manager sino all'ultimo ...

Sergio Marchionne è morto. Addio al manager che cambiò Fiat : Studi in Canada, tre lauree in Filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration,, domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

Marchionne : Casellati - manager eccellente e uomo illuminato : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Sergio Marchionne è stato un manager eccellente, un uomo illuminato, un grande italiano. Con lui scompare un protagonista indiscusso della produttività italiana nel mondo, esempio di laboriosità, di creatività e di lungimiranza”. Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “La sua forza -aggiunge- sono state le sue radici, la sua famiglia, che in tante occasioni ...

