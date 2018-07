Marchionne | i funerali si terranno in forma privata

Funerali Marchionne - la famiglia ha deciso : una cerimonia privata per l’ultimo saluto a Sergio : La famiglia ha pensato ad una cerimonia privata per i Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri a seguito di complicazioni dovute ad un intervento alla spalla destra Se ieri era solo un’indiscrezione, oggi è una certezza. I Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri, si terranno con una cerimonia privata, forse in Svizzera. È la Gazzetta dello Sport a dare l’indiscrezione, dopo la morte del ...

Marchionne - il papà della compagna : "Stava male già da un anno". Funerali blindati : Sergio Marchionne da tempo era sofferente e respirava con molta fatica, ma ha continuato a lavorare senza tregua. "È arrivato in clinica già fisicamente provato ma era ancora ottimista" ha raccontato il papà della sua compagna chiedendo ancora una volta privacy per la famiglia. Anche i Funerali dell'ex amministratore di Fca si svolgevano in forma strettamente privata in un luogo riservato.

Marchionne, niente funerali pubblici. Fca lo ricorderà con 2 cerimonie Si terrà soltanto in forma privata l'ultimo saluto all'ex ad del gruppo automobilistico, scomparso a 66 anni . Le aziende del gruppo Agnelli lo ricorderanno in due momenti separati a Torino e a Auburn Hills.

