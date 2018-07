Marchionne | Ferrari listata a lutto e bandiera a mezz' asta

F1 Ungheria : Ferrari a lutto per Sergio Marchionne : BUDAPEST - Kimi Raikkonen non parteciperà alla conferenza stampa del giovedì che precede il Gp di Ungheria in segno di lutto, così come Maurizio Arrivabene farà per quella dei team principal. La ...

Sergio Marchionne - l’unico che riuscì a immaginare una Formula 1 senza Ferrari : Volevo condividere con voi lettori del mio blog questo racconto ed auspicio di un amico e collega con cui quotidianamente condivido la passione e la professione di cronista e commentatore di Formula 1, Francesco Svelto. Abbiamo avuto in passato, e forse anche oggi, visioni critiche su alcune scelte fatte da Marchionne nel corso della sua lunga gestione ma allo stesso tempo va dato al Manager anche il giusto merito per quanto economicamente in ...

Marchionne - il toccante saluto social della Ferrari : “uomo di enorme umanità e intelligenza” [FOTO] : La Ferrari ha aspettato più del dovuto per ricordare il proprio ex presidente, postando sui social un toccante messaggio E’ arrivato anche il messaggio della Ferrari sui social per ricordare Sergio Marchionne, rimasto presidente della scuderia del Cavallino fino allo scorso sabato. Un ricordo emozionante e toccante quello per il manager italo-canadese, spentosi oggi a Zurigo all’età di 66 anni. ‘Tutti noi della Ferrari ci ...

Morte Sergio Marchionne : le parole da ricordare del presidente della Ferrari : ... "E' un momento storico, importante per il brand e per il mondo della F1 ed è segno tangibile di quanto FCA creda in questo sport". A microfoni spenti poi disse in relazione a questo evento: "E' una ...

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Addio a Sergio Marchionne - l’omaggio della F1 all’ex presidente Ferrari : “un vero amico” : La F1 omaggia Sergio Marchionne: le parole di Chase Carey dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari E’ morto questa mattina, a 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. Una notizia che ormai tutti aspettavano dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito di un intervento alla spalla destra a cui è stato sottoposto quasi un mese fa. Una notizia agghiacciante: Marchionne lascia un grande vuoto, difficile ...

F1 - Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per l’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

In calo i titoli di Ferrari ed Exor nel giorno della morte di Marchionne : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne calano i titoli del gruppo che ha guidato per 14 anni. Ferrari scende dell'1,62% a 112,55 euro per azione mentre Exor, la holding del Lingotto, arretra dello 0,29%.Piatti, invece, i titoli CnhI e Fiat Chrysler, rispettivamente con un +0,15 e +0,09 per cento poco prima delle 12.30.L'ex amministratore delegato di Fca è morto nella mattinata di oggi, 25 luglio all'ospedale di Zurigo, dove era era ...

Marchionne - genio del 2000 : ha rilanciato Fiat e Ferrari : Studi in Canada, tre lauree in Filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration,, domicilio in Svizzera, dove abita l'ex moglie, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino ...

Morte Sergio Marchionne : il cordoglio del mondo dello sport per l'ex presidente Ferrari : Il mondo del calcio e dello sport in generale hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanzia al mondo della Ferrari tramite diversi tweet e comunicati. F1, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video