Marchionne era in cura da oltre un anno all' ospedale di Zurigo per una grave malattia

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : "Era in cura da noi per una grave malattia da più di un anno" : Zurigo - 'Sergio Marchionne era un paziente dell'ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia'. L'Universitätsspital di Zurigo ha ...

Marchionne - Ferrari listata a lutto e bandiera a mezz'asta : A Budapest Vettel, Raikkonen e tutto il team con il lutto. Anche le vetture listate, nessun Ferrarista parlerà in conferenza stampa

Trump : Marchionne il migliore da era Ford. Dopo il tonfo - Fca in netto rialzo : Dopo il lutto e la presentazione dei conti trimestrali fatta dal neo amministratore delegato con relativo crollo in borsa, oggi per i titoli della galassia è il giorno del recupero -

Addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

Formula 1 - GP Ungheria : Ferrari - bandiera a mezz'asta a Budapest per Sergio Marchionne : Sarà un weekend molto difficile per la Ferrari dopo la morte dell'ex amministratore delegato e presidente Sergio Marchionne . La Rossa, dopo i problemi di Vettel in Germania e il terzo posto di ...

Fca recupera dopo il crollo di ieri in Borsa. Trump omaggia Marchionne : Fca recupera dopo il crollo di ieri in Borsa. Trump omaggia Marchionne "Tra i più brillanti dopo Ford", ha twittato il presidente Usa. "Caro Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario", ha scritto John Elkann. IN 60 SECONDI: COSÌ HA CONQUISTATO GLI USA Parole chiave: ...

Morto Sergio Marchionne - il ricordo di Donald Trump : “Tra i più brillanti dall’era Ford” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio a Sergio Marchionne dedicandogli un tweet in cui lo ha definito tra gli uomini "più brillanti e di successo dall'era di Herny Ford", tra i più famosi manager dell'industria automobilistica a stelle e strisce: "Sentiremo davvero tutti la sua mancanza".Continua a leggere

Funerali privati per Sergio Marchionne : L'ultimo saluto a Sergio Marchionne, deceduto ieri nella clinica in Svizzera in cui era ricoverato da qualche settimana, non sarà pubblico. La famiglia dell'ex amministratore delegato di FCA ha deciso di voler fare tutto in forma strettamente privata, senza divulgare il luogo e la data della cerimonia funebre, che potrebbe tenersi in Svizzera, dove Marchionne viveva alle porte di Losanna, o a Chieti, sua città natale.FCA, invece, ha ...