Marchionne | Berlusconi | L' avrei voluto al comando dell' Italia

SERGIO Marchionne - MORTO L'UOMO CHE CAMBIÒ LA FIAT/ Ultime notizie : Berlusconi "addio a simbolo del Paese" : È MORTO SERGIO MARCHIONNE: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Marchionne e i potenti : da Obama a Trump. Poi Berlusconi - Monti - Renzi e Gentiloni : le immagini : In quattordici anni alla guida Fiat Chrysler, il manager ha avuto rapporti ai più alti vertici istituzionali. Ecco alcune delle sue 'strette di mano' più famose

[Il ritratto] Gli amici e i nemici di Marchionne : lo scontro con la Camusso - la luna di miele con Renzi e la proposta di Berlusconi : vero che Sergio Marchionne ha fatto del maglione un simbolo della sua figura di manager fuori dagli schemi, che la sua mise avrebbe certo fatto inorridire l'Avvocato, sempre inappuntabile e capace di ...

Marchionne - Berlusconi : "Il nr.1 dei manager italiani" : 'Sergio Marchionne è il numero uno dei manager italiani'. Dopo l'annuncio di Fca, Silvio Berlusconi manda i suoi auguri all'ex ad del gruppo automobilistico che ha fatto la storia dell'Italia. 'Sono ...

Sergio Marchionne - Berlusconi : “Manager italiano numero uno”. Matteo Renzi : “Ha creato creato posti di lavoro #chapeau” : Per Silvio Berlusconi è “il numero uno dei manager italiani”, mentre per l’ex segretario del Pd Matteo Renzi è stato “un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni”. L‘aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai giudicate “irreversibili”, ha spinto i due leader a ricordare l’ex amministratore delegato di Fca. Il presidente di Forza Italia, con una ...

Berlusconi : Marchionne è il numero uno dei manager italiani : Roma, 22 lug., askanews, - 'Sono molto colpito dalle notizie sulle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne e del conseguente abbandono delle cariche da lui ricoperte nel gruppo FCA. Marchionne ...