Maradona sposa Rocio Oliva | la proposta di matrimonio nel giorno del 28° compleanno della

sportfair

: Diego Armando Maradona si sposa. Auguri da Udine - Salvatoremilon6 : Diego Armando Maradona si sposa. Auguri da Udine - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: Argentina: Diego #Maradona sposa Rocio Oliva - -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Diego Armandosposerà, la notizia arriva direttamente dall’Argentina: sarà il secondoper l’ex calciatore del Napoli “Sono felice, perché questo è il mio ultimoda ragazza e posso condividerlo con tutti voi. – ha dettoai 45 invitati al suo 28esimodopo aver ricevuto ladida– I miei desideri sono sempre gli stessi: essere felice con Diego, che mia madre e mia nonna Chiche siano eterne e che siano in salute tutte le persone che amo”. Il giornalista argentino Leo Arias ha svelato in esclusiva la romantica sorpresa dell’ex calciatore alla sua fidanzata, che ha 30 anni in meno di lui. Dopo una relazione lunga 6 anni, la biondaconvoleranno presto a nozze. Non è la ‘prima volta’ per Diego, che dopo 20 anni di ...