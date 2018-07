calcioweb.eu

#Maradona nega di aver chiesto alla sua fidanzata di sposarlo

(Di giovedì 26 luglio 2018) L’ex stella del calcio argentino Diego Armandohato disuaRocio Oliva dinello scorso fine settimana, come riportato dai media argentini. “Mi sposo quando voglio io. Stanno facendo un romanzo su questo che non ha senso. Quando chiederò a Rocio di sposarla, lo chiederò a lei e non a voi”, ha dettoal canale 9 di Buenos Aires. L’ipotesi del matrimonio era emersa martedì dopo che l’ex ct dell’Argentina ha regalato a Oliva un anello di diamanti durante la festa di compleanno dello scorso sabato fuori Buenos Aires. Secondo la rivista “Gente”,avrebbedi convolare a nozze davanti a tutti gli ospiti dopole consegnato l’anello. “Se l’anello fosse un impegno? Ma no, con Rocio vivo regalandole tante cose. Da Bulgari a Chanel ha tutto. Penso che ...