Maradona e Wanda Nara | tra i due una notte di fuoco | l' indiscrezione dell' attrice

Wanda Nara e Diego Armando Maradona - l’attrice argentina Mirtha Legrand : “Una sera ero nella stanza accanto alla loro. Si muovevano i mobili” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona . I due nomi sono stati spesso associati in passato perché l’attuale moglie di Mauro Icardi avrebbe avuto un flirt proprio col Pibe de Oro, ormai diversi anni fa. Flirt che lei ha sempre negato. Ora però la celebre attrice argentina Mirtha Legrand ha riportato il pettegolezzo in auge: “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi ...

Sesso tra Wanda Nara e Maradona? In Argentina sono sicuri : “una notte di passione nella suite presidenziale…” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona hanno trascorso una notte di passione insieme? La notizia di gossip diffusa in Argentina dalla presentatrice Mirtha Legrand Diego Armando Maradona trova sempre l’occasione giusta per criticare Mauro Icardi. L’ex calciatore del Napoli non vede di buon occhio l’attaccante dell’Inter e non gliele manda certo a dire. Più volte l’argentino si è scontrato via social anche con ...